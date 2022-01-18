Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Rusya’ya yanıt

Görüşmede Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın "geçici olarak işgal altındaki topraklarında" halka pasaport vermeye devam ederek Rus vatandaşlarını koruma kisvesi altında gerginliği arttırmak için bahane aradığını aktardı.

ABD'li senatörler de Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini ifade ederek, ülkenin bağımsızca kendi güvenliğini sağlama yollarını seçme hakkı olduğunun altını çizdi.