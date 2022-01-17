Son dakika: Başkan Erdoğan, Arnavutluk’ta Ethem Bey Camii açılışına katıldı

"546 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait olan eserleri ihya etmenin yanı sıra, Arnavutluk'un kalkınmasına destek vermeyi de önemli buluyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle, 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Fevkalade bir durum olmaması halinde, inşallah Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlarda Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi ve etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum.

Değerli dostum Edi Rama ile birlikte inşallah bu tür eserleri bir an önce hayata geçirmeyi kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Ethem Bey Camii'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Restorasyon sürecine verdikleri destek için Arnavutluk makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel camiide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum."