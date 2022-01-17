HaberlerGaleriTiran'daki Ethem Bey Camii'nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı
Tiran'daki Ethem Bey Camii'nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında ibadete açılan Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. İşte fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 20:54Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 21:16