Tiran’daki Ethem Bey Camii’nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı

İki ülkenin ortak tarihi ve kültürü açısından önemli bir yere sahip olan Ethem Bey Camisi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA tarafından 2018'de kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı, çalışmalar 2021'de tamamlandı.

