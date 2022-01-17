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Tiran'daki Ethem Bey Camii'nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında ibadete açılan Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. İşte fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 20:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 21:16
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Tiran’daki Ethem Bey Camii’nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı

ETHEM BEY CAMİSİ

Başkent Tiran'da Osmanlı döneminde inşa edilen sekiz büyük camiden günümüze sağlam olarak ulaşabilen tek cami olan Ethem Bey Camisi, Hicri 1208 (1793-1794) yılında Molla Bey tarafından yaptırılmaya başlandı.

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Tiran’daki Ethem Bey Camii’nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı

Molla Bey'in ölümü üzerine cami oğlu Ethem Bey tarafından Hicri 1238 (1822-1823) yılında tamamlandı.

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Tiran’daki Ethem Bey Camii’nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı

Mimarisi bakımından Osmanlı dönemi Türk yapı sanatı usullerine uygun olan eser, gerek harim mekanını gerekse son cemaat mahallini kaplayan kalem işi renkli bezemeler ve resimlerle Balkanlar'da çok yaygın bir sanat anlayışına sahip.

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Tiran’daki Ethem Bey Camii’nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı

İki ülkenin ortak tarihi ve kültürü açısından önemli bir yere sahip olan Ethem Bey Camisi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA tarafından 2018'de kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı, çalışmalar 2021'de tamamlandı.

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Tiran’daki Ethem Bey Camii’nin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yapıldı