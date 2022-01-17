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Son dakika: Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı! Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeni görevden alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: Rus barış güçlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı! Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeni görevden alındı

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Rusya barışı koruma birimlerinin tamamı Kazakistan’dan ayrıldı. Öte yandan Kazakistan’da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yeğeni Samat Abiş’in Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

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