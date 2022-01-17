Kuzey Kore yeni füzelerini peş peşe ateşledi!

Kuzey Kore bu sabah peş peşe iki balistik füze fırlattı. Japonya'dan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.49 ile 08.52'de iki ayrı balistik füze fırlattığı ifade edilirken peş peşe gerçekleştirilen füze denemelerinin 'ciddi bir sorun' olduğu vurgulandı.