Kuzey Kore yeni füzelerini peş peşe ateşledi!
Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong-un füze denemelerine devam ediyor. Kuzey Kore'nin 3 dakika arayla 2 balistik füze fırlatması dünya basınında "ciddi bir sorun" yorumlarıyla servis edildi.
Kuzey Kore bu sabah peş peşe iki balistik füze fırlattı. Japonya'dan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.49 ile 08.52'de iki ayrı balistik füze fırlattığı ifade edilirken peş peşe gerçekleştirilen füze denemelerinin 'ciddi bir sorun' olduğu vurgulandı.
Kuzey Kore'den peş peşe tedirgin eden hamleler geldi. Japonya'dan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore 3 dakika arayla 2 balistik füze fırlattı.
3 DAKİKA ARAYLA FIRLATTI
Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.49 ile 08.52'de iki ayrı balistik füze fırlattığını açıkladı.
DENİZE DÜŞTÜ
Bakan Kişi, maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahmin edilen füzelerin denize düştüğünü belirtti.
"CİDDİ BİR SORUN"
Kişi, "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi sorun." dedi.
HASAR TESPİT EDİLMEDİ
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, denemelere ilişkin henüz hasar saptanmadığını ifade etti.
GÜNEY KORE DOĞRULADI
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kısa menzilli balistik füzelerin başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı'ndan fırlatıldığını duyurdu.
Son fırlatılan füzelerle, Kuzey Kore yılbaşından beri 4. füze denemesini yapmış oldu.
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