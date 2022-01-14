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Kazakistan'da 4 bölgede daha OHAL kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Kazakistan’da 4 bölgede daha OHAL kaldırıldı

Kazakistan’da protesto ve şiddet olayları nedeniyle 5 Ocak’ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal bugün 4 bölgede daha kaldırıldı. 6 Ocak’ta ülkeye konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÇ) Barış Gücü askerlerinin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

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