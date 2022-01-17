Almanya'da selin yaraları hala sarılamadı! Sel mağdurları Alman hükümetine tepkili
Almanya'da altı ay önce onlarca kişinin hayatını kaybettiği büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Doğal afette yollarda ve evlerde milyonları bulan hasar meydana geldi. Ancak selin üzerinden aylar geçmesine rağmen yaşanan felaketin yaraları hala sarılamadı. Son durumu Sabah gazetesi muhabiri İbrahim Taş Almanya'dan aktardı.
Almanya 6 ay önce büyük bir sel felaketi yaşadı. Sabah gazetesi muhabiri İbrahim Taş, Bad Neuenahr kasabasına gitti ve son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.
Felaketin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen birçok dükkan ve iş yeri kapalı ve kasaba hayalet bir şehre dönmüş durumda. Sokaklarda hala alt yapı sorunu sürüyor.
Sokaklarda hala elektrikler kesik ve jeneratörlerle aydınlatılmaya çalışılıyor. Bölgede gezen İbrahim Taş sanki hiçbir işlem yapılmadığını ifade etti.
Bölgeye yardıma gelen insanlar aşevinde öğle yemeklerini almaya çalışıyor burada yaşlılar da var ve burada eğitim de yapılıyor. Sel felaketinde 130'dan fazla insan hayatını kaybetmiş ve 30 milyar Euro zarar meydana gelmişti.
Yaşanan felaketin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen halen yaralar sarılamadı ve bölge halkı Alman hükümetine bu konuda tepkili.
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