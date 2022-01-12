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TBMM'den Kazakistan Bildirisi: Olayların normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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TBMM’den Kazakistan Bildirisi: Olayların normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz

TBMM'den yapılan son dakika yazılı açıklamada "Olayların normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada barış ve istikrar için Türkiye'nin Kazakistan'a her türlü desteği vermeyi sürdüreceği vurgulandı. TBMM'deki çok sayıda siyasi partinin imzasını taşıyan bildiriye bir tek HDP imza atmadı.

TBMM'den yapılan son dakika yazılı açıklamada "Olayların normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Açıklamada "Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

HDP DETAYI

TBMM'deki Kazakistan hakkındaki bildiriyi siyasi partilerden bir tek HDP imzalamadı.

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