TBMM’den Kazakistan Bildirisi: Olayların normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz

HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Açıklamada "Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.