ABD’de beceriksiz hırsızı konuşuyor! Çatıdan girmeye çalışırken bacaya sıkıştı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), hırsızlık yapmaya girdiği evde bacaya sıkışıp kalan hırsızı konuşuyor. İtfaiye ekiplerinin 90 dakika süren uğraşları sonucu kurtarılan hırsızın tedavisi devam ediyor.
ABD'de bir eve çatıdan girmeye çalışan hırsızın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi!
Cumartesi günü sabah saat 05:30 sularında Silver Spring'de bulunan bir eve girmek için çatıya çıkan hırsız bacaya sıkışmış bir vaziyette bulundu.
Ülkenin Maryland eyaletinde meydana gelen olaya polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
New York Post'ta yer alan habere göre, bacaya sıkışan hırsız ekiplerin yoğun çabası sonrası buradan çıkarıldı.
1 BUÇUK SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması kapsamında 1,5 saat çalıştığı ve evin duvarında bir delik açmak zorunda kaldıkları açıklandı.
HIRSIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Polis eskortu ile ambulansa götürülen kişinin tedavisinin sürdüğü ancak durumunun ciddi olmadığı belirtiliyor.
TEDAVİNİN ARDINDAN SORGUYA ALINACAK
Yetkililer adamın nasıl bacaya sıkıştığının sorgu sonrası ortaya çıkmasını umduklarını açıkladı.
Tedavisi süren kişinin kimliği açıklanmazken hakkında suçlamaların yapılıp yapılmadığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Olay yerinden çekilen görüntüler sosyal medyada yer alınca bu anlar kısa sürede viral oldu.
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