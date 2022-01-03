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Yayaların kabusu: Kahramanmaraş’ta mazgal hırsızları yakalandı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Yayaların kabusu: Kahramanmaraş’ta mazgal hırsızları yakalandı!

Kahramanmaraş'ta yağmur sularının aktığı mazgalları çalan üç hırsız, emniyet güçlerince kurulan özel ekibin çalışması sonucunda yakalandı. Mazgalların çalındığı anlar ise kameralar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sık sık mazgal hırsızlığı olaylarının yaşanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, zanlıların yakalanması için özel ekip kuruldu.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Hırsızlık büro amirliği bünyesindeki özel ekip, mazgalları yerinden sökerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gibi insan hayatını da tehlikeye atan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KİMLİKLERİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi.

Ubeyd U. (19), Muhammed E.K. (17), Mehmet G. (17) isimli şüpheliler, polisin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan mazgallar da hurdacıya satılmadan ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Çalınan yağmur suyu mazgalları belediye görevlilerine teslim edildi.

Mazgal hırsızları yakalandı! MAZGAL HIRSIZLARI YAKALANDI!
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