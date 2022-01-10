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Batman’da camiye giren hırsız cemaat namazdayken ayakkabıları çaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Batman’da camiye giren hırsız cemaat namazdayken ayakkabıları çaldı

Batman’da bir camiye hırsız dadandı. Hırsızın hedefi namaz kılan vatandaşların ayakkabısı oldu. Hırsız, beğendiği ayakkabıyı alarak ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.




Hırsızlık, Batman Petrolkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Batmanlılar namaz kılmak için camiye gitti.

AYAKKABIYI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Cemaat namaza dururken hırsız, daha önce gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı ayakkabılıktan alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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