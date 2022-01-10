Batman’da camiye giren hırsız cemaat namazdayken ayakkabıları çaldı
YAŞAM İHA
Batman’da bir camiye hırsız dadandı. Hırsızın hedefi namaz kılan vatandaşların ayakkabısı oldu. Hırsız, beğendiği ayakkabıyı alarak ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlık, Batman Petrolkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Batmanlılar namaz kılmak için camiye gitti.
AYAKKABIYI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Cemaat namaza dururken hırsız, daha önce gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı ayakkabılıktan alarak kayıplara karıştı.
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