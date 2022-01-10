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Hollanda'da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Hollanda’da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partis, Hristiyan Demokratlar Birliği, Demokrat 66 ve Hristiyan Birlik Partisi'nden oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti göreve başladı. VVD lideri Mark Rutte'nin belirlediği yeni kabine üyeleri, Lahey'deki Noordeinde Sarayı'nda Kral Alexander ile görüşerek yemin etti. Kral ile yapılan yemin töreni televizyon kanallarında canlı yayımlandı.

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