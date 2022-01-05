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Norveç: İsrail-Filistin için zaman daralıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Norveç: İsrail-Filistin için zaman daralıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ocak ayı dönem başkanlığını devralan Norveç'in BM Büyükelçisi Mona Juul, İsrail-Filistin barış sürecinde zamanın daraldığı ancak çözüm konusunda geç kalınmadığını söyledi.

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