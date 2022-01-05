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Japonya'da kaplan saldırısı: 3 kişi yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Japonya’da kaplan saldırısı: 3 kişi yaralı

Japonya'da safari parkta kaplan saldırısı sonucu biri ağır 3 çalışan yaralandı. Olay sonrası 70 türden 700 hayvanın yaşadığı Nasu Safari Park'ın geçici olarak ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

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