Son dakika: Batı’nın yeni ırkçılık formu İslam düşmanlığı! Salgın sürecinde sosyal medyada yayıldı





9 KİŞİ KATLEDİLDİ

Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı bir teröristin göçmen kökenli 9 kişiyi katletmesi yıla damga vuran en önemli ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçti. Danimarka'da ise bir Müslüman'ı takip eden iki kişi, mağduru sözlü taciz etti. Mağduru evine kadar takip eden şahıslar, zorla evine girdikleri Müslüman'ı ağır şekilde yaraladı.