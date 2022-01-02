Son dakika: Batı’nın yeni ırkçılık formu İslam düşmanlığı! Salgın sürecinde sosyal medyada yayıldı
Son dakika haberine göre ‘Avrupa İslamofobi Raporu 2020’ye göre kıtadaki Müslümanlar dini kimlikleri nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor. Pandemi döneminde Avrupa’daki İslam karşıtlığı, Müslümanlara yönelik şiddeti artırdı. Medya ve siyaset İslamofobik saldırılara aracı oldu
Avrupa İslamofobi Raporu'na göre, son yıllarda Müslümanlar dini kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziki saldırılardan ötürü ciddi mağduriyetler yaşadı. Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesi'nden Prof. Dr. Farid Hafez, "Avrupa İslamofobi Raporu 2020" adında bir çalışma yaptı.
Rapor, Avusturya'daki Leopold Weiss Enstitüsü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Çeşitli ülkelerden 37 akademisyen ve uzmanın katkıda bulunduğu raporda, Avrupa'da İslam karşıtlığının 2020'de nasıl seyrettiği örneklerle anlatıldı. Uluslararası birçok kurum tarafından desteklenen raporda, siyasetten medyaya, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında Müslümanların karşı karşıya kaldığı ırkçı saldırı ve eylemler derlendi.
Rapora göre, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2020'de İslam karşıtlığı her ne kadar dijital platformlara taşınsa da başta kadınlar olmak üzere Müslümanlar fiziki saldırıların hedefi olmayı sürdürdü.
9 KİŞİ KATLEDİLDİ
Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı bir teröristin göçmen kökenli 9 kişiyi katletmesi yıla damga vuran en önemli ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçti. Danimarka'da ise bir Müslüman'ı takip eden iki kişi, mağduru sözlü taciz etti. Mağduru evine kadar takip eden şahıslar, zorla evine girdikleri Müslüman'ı ağır şekilde yaraladı.
Son yıllarda İslam karşıtı düzenlemeleriyle dikkat çeken Fransa'da biri 19 diğeri 40 yaşlarında iki tesettürlü kadın Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradı. 40 yaşındaki kurban akciğerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Estonya'da maskeli bir kişi başkent Tallinn'de Türkiye ve Azerbaycan büyükelçiliklerinin yanı sıra bir İslam merkezinin önüne domuz kafası bıraktı.
CEZA DAHİ ALMADI
Finlandiya'nın Teuva bölgesinde, genç bir Müslüman, kasaba halkının fiziksel saldırısına uğradı. Failler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmadı. Kosova'nın başkenti Priştine'nin Verboc köyünde bir cami yakıldı. Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yeni inşa edilen iki caminin dış cephesine "Ayasofya bir kiliseydi ve öyle kalacak" ifadesi grafiti şeklinde yazıldı.
Sırbistan'da bir saldırgan, Obrenovac bölgesinde bulunan bir göçmen merkezine aracıyla daldı. İspanya'nın Malaga kentinde iki Müslüman kadın, çocuklarının önünde başörtüleri çekilerek tehdit edildi ve fiziksel saldırıya uğradı.
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