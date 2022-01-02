Son dakika: Aşısızlara yurt dışına seyahati yasaklanıyor! BAE’den flaş karar

İki doz aşılı olan vatandaşların da yurt dışına çıkabilmek için üçüncü doz hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekecek.

Tıbbi olarak Kovid-19 aşısı olmaktan muaf kişiler yasak kapsamında olmayacak. İnsani gerekçeler ve tedavi amaçlı seyahatlerde de bu şart aranmayacak.