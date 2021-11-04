06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da İslam düşmanları yine sahnede! Avrupa Konseyi'nin başörtülü afişlerini sildirdiler

Fransa'da İslam düşmanları yine sahnede! Avrupa Konseyi'nin başörtülü afişlerini sildirdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
ABONE OL
Fransa’da İslam düşmanları yine sahnede! Avrupa Konseyi’nin başörtülü afişlerini sildirdiler

Başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı Avrupa Konseyi'nin "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlattığı kampanya Fransa tarafından iptal ettirildi.

Avrupa Konseyi'nin ayrımcılıkla mücadele biriminin 28 Ekim'de "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlattığı başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı bilinçlendirme kampanyası Fransa engeline takıldı.



Kampanya kapsamında paylaşılan görsellerde başörtülü kadınların ve "Çeşitliliği kutlayın ve başörtüsüne saygı duyun", "Özgürlük başörtüsündedir", "Başörtüm tercihim" ve "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" yazıların yer alması Fransa'da tepki çekti.




Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy kampanyanın kendisini şoke ettiğini söyleyerek, iptal ettirildiğini duyurdu. Söz konusu kampanyanın Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia eden El Hairy, "Görselde başörtüsü takmak teşvik ediliyor, bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi" diye konuştu.



Fransa'nın talebinin ardından Avrupa Konseyi kampanyaya yönelik paylaşımları sildiğini duyurarak, "Bu paylaşımlar kaldırıldı, projeyi daha iyi bir şekilde sunmayı düşüneceğiz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki bir projenin parçası olan kampanyanın amacının çeşitliliğe saygı duyma ve her türlü nefret söylemiyle mücadele etme konularında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Fransa İslam düşmanlığını hızlandırıyor! FRANSA İSLAM DÜŞMANLIĞINI HIZLANDIRIYOR!

Avrupa İslâm’ı oluşturulmak isteniyor "AVRUPA İSLÂM'I OLUŞTURULMAK İSTENİYOR"
Küstah Avrupa’dan İslam dini kararı! KÜSTAH AVRUPA'DAN İSLAM DİNİ KARARI!
Avrupa’nın en büyük camisine tehdit mektubu AVRUPA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİNE TEHDİT MEKTUBU
Avrupa’da İslam düşmanlığı yeni bir boyut kazandı! AVRUPA'DA İSLAM DÜŞMANLIĞI YENİ BİR BOYUT KAZANDI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA