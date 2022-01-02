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Son dakika: Güney Afrika Parlamento binasında yangın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Güney Afrika Parlamento binasında yangın

Son dakika haberine göre Cape Town'daki Güney Afrika parlamento binasında yangın çıktı. TSİ 8.30'da çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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