Avrupa'da İslam düşmanlığı yeni bir boyut kazandı! Fransa cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'dan alçak saldırı
Avrupa'da artan İslamofobi, Müslümanların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Başörtüsü düşmanlığından cami saldırılarına varana kadar sınır tanımayan provokasyonların yanında şimdi yeni bir tehlike daha kendini gösterdi. Fransa’da 2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı geçen yazar ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour'un, sözde başörtülü bir kadınla girdiği laiklik tartışmaları sonunda kadına başörtüsünü çıkartarak, laikliğe saygı gösterdiğini söyleyip tebrik etti. Açık açık oynanan bu tiyatro Avrupa'da, İslam düşmanlığını körükleyen düşünce akımını kıtaya yerleştirdi.
Avrupa'da birçok ülkede neredeyse devlet politikası haline gelen İslamofobi saldırıları boyut kazandı. Başörtüsü ve camileri kısıtlamak için türlü bahanelerle Müslümanlara yaşam hakkı tanımayan uygulamaları hayata geçiren Batılı zihniyet, iyice haddini aştı.
Fransa'da 2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı geçen yazar ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour bu konuda yazılmış skandal bir tiyatroyu canlandırdı. Sözde başörtülü bir kadınla laiklik tartışması yapan Zemmour, tartışmanın sonunu alçak bir sonla bitirdi. Kadının kendisine "sen kravatını çıkar, ben de (başörtüsünü kastederek) bunu çıkarırım" demesiyle hemen kravatını çıkaran yazar ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour, kadının da sözünü tutarak başına yarım yamalak sardığı örtüyü çekip çıkarmasını istedi. Adı bilinmeyen kadının büyük bir memnuniyetle çıkardığı başörtüsü takdir toplarken, Zemmour bu hareketi "Bak nasıl da laikliğe saygı gösterdin" diyerek tebrik etti.
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