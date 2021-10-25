Avrupa’da İslam düşmanlığı yeni bir boyut kazandı! Fransa cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’dan alçak saldırı

Fransa'da 2022 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı geçen yazar ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour bu konuda yazılmış skandal bir tiyatroyu canlandırdı. Sözde başörtülü bir kadınla laiklik tartışması yapan Zemmour, tartışmanın sonunu alçak bir sonla bitirdi. Kadının kendisine "sen kravatını çıkar, ben de (başörtüsünü kastederek) bunu çıkarırım" demesiyle hemen kravatını çıkaran yazar ve televizyon yorumcusu Eric Zemmour, kadının da sözünü tutarak başına yarım yamalak sardığı örtüyü çekip çıkarmasını istedi. Adı bilinmeyen kadının büyük bir memnuniyetle çıkardığı başörtüsü takdir toplarken, Zemmour bu hareketi "Bak nasıl da laikliğe saygı gösterdin" diyerek tebrik etti.