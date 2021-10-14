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Batı medyasından İslam düşmanlığı! Nefret dilini Norveç'teki saldırı için de kullandılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Batı medyasından İslam düşmanlığı! Nefret dilini Norveç’teki saldırı için de kullandılar

Norveç'te meydana gelen kanlı sldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Vahşeti yapan kişinin Danimarkalı olduğu kısa sürede ortaya çıktı. İslam düşmanı Batı medyası ise haberi 'yakın zamanda Müslüman oldu' ifadeleriyle servis etti. Nefret diliyle haber yapmaya devam Batı medyası Müslüman dünyasından tepki gördü.

Geçtiğimiz gece, Norveç'in Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırının yarattığı yankı devam ediyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, Batı medyası, olaya ilişkin ayrıntıları verirken bir kez daha nefret dilini körükledi. Danimarka vatandaşı olduğu bilinen saldırganın din değiştirdiğine ilişkin iddialar yer alırken birçok medya kuruluşu haberi saldırganın Müslüman olduğu başlığıyla servis ederek nefret dilini körüklemeyi tercih etti.

Norveç'in Kongsberg kasabasında, dün akşam saatlerinde bir marketin yakınında düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği oklu saldırı, dünya gündemine damgasını vurdu.

Olaydan sonra yakalan 37 yaşındaki saldırganın Danimarka vatandaşı olduğunu belirtilirken, saldırının terör eylemi olup olmadığıyla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmeler dünya basını tarafından yakından takip edilirken, ortaya atılan yeni bir iddia, Batı medyası tarafından bir kez daha İslamofobiyi körüklemek için kullanıldı.

"MÜSLÜMAN" OLDUĞU İDDİASI ÖNE ÇIKARILDI

Savcı Ann Iren Svane Mathiassen tarafından yapılan açıklamada şüphelinin birkaç yıldır Kongsberg'de yaşadığını ve polis tarafından bilindiği ifadeleri yer alırken saldırganın Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçerek din değiştirdiği ve radikal çevrelerle bağlantısı olduğu iddia edildi.

Danimarkalı bir annesi ve Norveçli bir babasının olduğu belirtilen saldırganla ilişki ortaya atılan bu yeni iddia, Batı medyası tarafından manşetten duyuruldu.

NEFRET DİLİNİ KÖRÜKLEMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Sık sık ayrımcılığa karşı durduklarını ve düşünce özgürlüğünü savunduklarını iddia eden yabancı basın kuruluşları, saldırganın Müslümanlığa geçmesini manşetten duyurdu.

Vahşi saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili ortaya atılan bu iddia, adeta Müslümanları hedef göstermek için tercih edilmiş başlıklarla servis edildi.

Aralarında The Telegraph, Daily Mail, The Sun, The Guardian'ın da olduğu İngiliz yayın kuruluşları, saldırganın din değiştirdiği iddiasını İslamiyet karşıtı bir propaganda aracı olarak servis etti.

Fransız ve İsrailli yayın kuruluşları da, attıkları başlıklarla İslamofobiyi körükledi.

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