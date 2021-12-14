Johnson’dan Putin’e uyarı: Ukrayna’nın işgali stratejik bir hata olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Johnson'ın Putin'e Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda Rusya için "önemli sonuçların" olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.