Ukrayna'dan Almanya'ya "savunma silahları" tepkisi

Reznikov, Financial Times'a verdiği röportajda, geçen ay Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtti.

Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını halen inşa ettiğine dikkati çeken Reznikov, "Aynı zamanda bizim savunma silahlarımızı da veto ediyorlar. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.