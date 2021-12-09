10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan SON DAKİKA açıklaması: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

Rusya'dan SON DAKİKA açıklaması: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
ABONE OL
Rusya’dan SON DAKİKA açıklaması: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

SON DAKİKA HABERİ... Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürdü.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin Rusya tarafından talep edilen rota değişiklik talebine uymadığı ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.

Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.

Rusyadan açıklama: Durum kötüye gidiyor! RUSYA'DAN AÇIKLAMA: DURUM KÖTÜYE GİDİYOR!

Rusyadan açıklama: Durum kötüye gidiyor!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA