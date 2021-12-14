ABD'nin gizli katliam hücresi! Sayısız sivilleri öldürdüler
Son dakika haberine göre: New York Times gazetesi, ABD’nin Suriye’de resmi kayıtlardan bile gizlediği katliam birimini ortaya çıkardı. ABD’nin Suriye’de çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Talon Anvil isimli gizli yapısını deşifre edildi. 20 kişiden oluştuğu tahmin edilen “Talon Anvil” (Pençe Örs) isimli hücre 2014-2019 arasında insansız hava araçlarıyla sayısız sivil öldürdü.
ABD ordusuna bağlı bir gizli görev gücü daha ifşa edildi. New York Times gazetesinin özel haberinde ABD'li askerlerin, Suriye'de sayısız sivili öldürdüğü belirtildi. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele sırasında oluşturulan ve 2014 ile 2019 yılları arasında görev yapan bu gücün isminin Talon Anvil olduğu belirtildi.
Haber, isimleri gizli tutulan asker ve istihbaratçılara dayandırıldı. Gazeteye konuşan bu kişiler, Talon Anvil gücünün, resmen var olmadığını ve resmi kayıtlarda bile gizlendiğini aktardı.
İSTİHBARAT YPG'DEN
Habere göre bu birim, saldırı öncesinde istihbarat bilgilerini ABD'nin sahadaki Arap ve Kürt müttefiklerinden aldı. ABD ordusu bölgede terör örgütü YPG ile işbirliği içinde.
Independent gazetesindeki detaylarda da bu birimin pek çok saldırısının "meşru müdafaa" kisvesi altında, aktif çatışma bölgesinden uzakta dahi olsa, çok da planlanmadan yaptığı belirtildi. Şort ve terliklerle Irak ve Suriye'deki ofislerde çalışan elemanların, ölümüne neden oldukları arasında çiftçiler, çocuklar, aileler ve binalara sığınan siviller de bulunuyor.
112 BİN BOMBA
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılan 112 bin bomba ve füzede Talon Anvil isimli bu birimin imzasının olduğu vurgulandı. Haberde bu birimde 20 kişinin görev yaptığı ve ekranların karşısında saldırı emirlerini verdikleri kaydedildi.
Füzeler ve bombalar hedeflere yönelirken bölgeyi görüntüleyen insansız hava araçlarının başka tarafa yönlendirildiği de haberde yer aldı. 2016-2018 arasında Talon Anvil'le çalışan hava istihbarat subaylarından biri, "İnsafsız ama etkiliydiler. Pek çok kötü saldırıya imza attılar" dedi.
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