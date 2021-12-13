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Son dakika: Tunus'ta referandum ve erken genel seçim yapılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Tunus’ta referandum ve erken genel seçim yapılacak

Son dakika haberleri... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, gelecek yıl anayasa reformunun 25 Temmuz'da, erken parlamento seçimlerinin ise 17 Aralık'ta düzenleneceğini duyurdu.

Tunus'ta gelecek yıl halk sandık başına gidecek. Tunus Devlet Başkanı Kays Said yaptığı açıklamada, gelecek yıl anayasa reformu için 25 Temmuz'da referandum, 17 Aralık'ta ise erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini duyurdu. Anayasada yapılacak değişikliklerin ocak ayından itibaren halka açık bir çevrimiçi istişareyi takiben yapılacağını aktaran Said, yeni seçime kadar parlamentonun askıda kalacağını sözlerine ekledi.
Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Said, 22 Eylül'de kendine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımlamış ve Bakanlar Kurulu parlamentoya değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale gelmişti.

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