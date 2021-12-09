09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan ABD ve Ukrayna açıklaması: Durum kötüye gidiyor!

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan ABD ve Ukrayna açıklaması: Durum kötüye gidiyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
ABONE OL
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan ABD ve Ukrayna açıklaması: Durum kötüye gidiyor!

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD ve Ukrayna'yı uyardı. Gerasimov, "Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" mesajını verdi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Başkent Moskova'da yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile bir araya geldi.

Putin’den NATO’ya! Silah sevkiyatları başlatırız... PUTİN'DEN NATO'YA! "SİLAH SEVKİYATLARI BAŞLATIRIZ..."

"JAVELIN TANKSAVAR FÜZELERİ DEVREDE..."

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin Batılı ülkelere yansımasına ve basında çıkan iddialara yanıt veren Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" dedi.

"UKRAYNA'YA SALDIRI HAZIRLIĞINDA DEĞİLİZ"

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili özellikle Batılı medya gruplarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki haberleri de yalanlayan Gerasimov, "NATO ülkeleri, Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" diyerek iddialara tepki gösterdi.

ABD-Rusya gerginliği tavan yaptı! ABD-RUSYA GERGİNLİĞİ TAVAN YAPTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA