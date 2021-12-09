Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan ABD ve Ukrayna açıklaması: Durum kötüye gidiyor!

"JAVELIN TANKSAVAR FÜZELERİ DEVREDE..."

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin Batılı ülkelere yansımasına ve basında çıkan iddialara yanıt veren Gerasimov, "Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor" dedi.