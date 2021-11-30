Rusya Devlet Başkanı Putin'den NATO'ya "kırmızı çizgi" uyarısı

Polonya ve Romanya'ya fırlatma rampalarının konuşlandırıldığına işaret eden Putin, "Bu bizim için tehdittir." dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

NATO'nun Ukrayna'ya da benzer sistemleri yerleştirilmesinin Rusya için sorun teşkil edeceğini vurgulayan Putin, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Eğer hipersonik silahlar yerleştirilirse uçuş süresi 5 dakika olur. Biz de bizi bu şekilde tehdit edenlere karşı bir şey geliştirilmeliyiz." diye konuştu.