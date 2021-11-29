Rusya’dan sesten 9 kat hızlı hipersonik füze! “Zirkon”

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin Beyaz Deniz'de bulunan Amiral Gorshkov savaş gemisinden ateşlendiği ve 400 kilometre uzaklıkta denizdeki bir hedefi vurduğu ifade edildi.

Füzenin son testlerinin yapıldığını ve yakın zamanda Rus ordusuna temin edilmeye başlayacağını aktaran Bakanlık, test sırasında füzenin belirlenen çizgide ilerlediğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Rus donanmasına ait gemi ve denizaltılara entegre edilmesi planlanan füzenin sesten 9 kat hızlı ve bin kilometre menzile sahip olduğu aktarıldı.