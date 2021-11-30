Son dakika: Yunanistan’da Covid-19 aşısı zorunlu oluyor! Başbakan Miçotakis duyurdu

YUNUNİSTAN'DAN OMICRON AÇIKLAMASI: ENDİŞE DUYURORUZ

Miçotakis, "Yeni Omicron mutasyonundan endişe duyuyoruz. Bu bize tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyor, çünkü korona virüs, özellikle aşılanmamışlar arasında zemin bulduğu sürece bizi sürekli şaşırtabilir. Er ya da geç bunun (Omicron'un) Yunanistan'da da ortaya çıkacağı kesin. Bu nedenle önlemlerimizi daha hızlı uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.