30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan'da Covid-19 aşısı zorunlu oluyor! Başbakan Miçotakis duyurdu

Son dakika: Yunanistan'da Covid-19 aşısı zorunlu oluyor! Başbakan Miçotakis duyurdu

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Yunanistan’da Covid-19 aşısı zorunlu oluyor! Başbakan Miçotakis duyurdu

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19'a karşı aşılamanın gelecek yıldan itibaren 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için zorunlu hale geleceğini, kurala uymayanlara ayda 100 Euro para cezası uygulanacağını duyurdu.

Son dakika haberi: Yunanistan'da korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırılıyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19'a karşı başlayan aşılama uygulamasında, 2022'den itibaren 60 yaş üstü vatandaşlara aşılamanın zorunlu kılınacağını bildirdi.

AŞI OLMAYANA PARA CEZASI

Miçotakis, 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını söyleyerek ilk doz için randevu almayanların ayda 100 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. "Kesilen cezalardan toplanan para, hastaneleri desteklemek için özel bir fona yatırılacak" diyen Miçotakis, yeni tedbirin Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından aşı programını hızlandırma çabalarının parçası olarak getirildiğini kaydetti.

YUNUNİSTAN'DAN OMICRON AÇIKLAMASI: ENDİŞE DUYURORUZ

Miçotakis, "Yeni Omicron mutasyonundan endişe duyuyoruz. Bu bize tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyor, çünkü korona virüs, özellikle aşılanmamışlar arasında zemin bulduğu sürece bizi sürekli şaşırtabilir. Er ya da geç bunun (Omicron'un) Yunanistan'da da ortaya çıkacağı kesin. Bu nedenle önlemlerimizi daha hızlı uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.

AŞI ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Miçotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi virüsün yayılmasına karşı aşılı ya da aşısız olmalarına bakılmaksızın 6-12 Aralık'ta 18 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz Covid-19 testi verileceğini duyurdu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA