NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den Rusya’ya uyarı: Bedeli olur!

Son Stratejik Konsept belgesinin 2010'da kabul edildiğini hatırlatan Stoltenberg, bu belgede, Rusya'dan "stratejik ortak" olarak bahsedildiğini, Çin'den hiç söz edilmediğini, hibrit ve siber tehditlerin yer almadığını, o zamandan bu yana dünyanın değiştiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Rusya'nın nasıl davrandığını, siber ve terör tehditlerini, nükleer silahların yayılmasını ve giderek daha fazla küresel güç haline gelen Çin'in yükselişinin, güvenliğe etkilerini görüyoruz. Bütün bunlar, NATO'nun güçlü caydırıcılık ve savunma sunması gerekliliğini, bunun da yeni Stratejik Konsept içinde yer alması gerektiğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

NATO'nun, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ittifakı olduğunu anımsatan Stoltenberg, ancak bölgenin küresel tehditler ve sınamalarla karşı karşıya kaldığını, Çin'in yükselişiyle küresel güç dengesinin değiştiğini, tüm bunların yeni Stratejik Konsept belgesinde yer alması gerektiğini vurguladı.