Merkel'in seçimindeki gizem! Almanya'nın gündemine oturdu: Başkanımızı tanıyamamışız
Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırlanan Angela Merkel'in veda töreni için Alman punk şarkıcısı Nina Hagen'in bir şarkısını seçmesi şaşırttı. Pek çok insan şarkıyı duyunca, "Bunca senelik başkanımızı tanıyamamışız" yorumunda bulundu.
Angela Merkel, 16 yılın ardından başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazıralnıyor. Savunma Bakanlığı'ndaki veda töreni için seçtiği şarkı ise şu anda ülke gündemine oturmuş durumda.
Önümüzdeki hafta görevini Olaf Scholz'a devredecek Merkel için perşembe akşamı Savunma Bakanlığı'nda bir veda töreni düzenlenecek.
Geleneksel olarak siyasilerin tören sırasında askeri bando tarafından çalınacak olan 3 şarkıyı seçme hakkı var.
Merkel ise bu şarkı için ülkenin punk efsanesi olan Doğu Almanya doğumlu Nina Hagen'i seçti. Bu seçim Almanya'yı şaşkına uğrattı. Halktan pek çok kesim, "16 yıllık başkanımızı tanıyamamışız" sözlerine yer verdi. Merkel, Hagen'in "Du hast den Farbfilm vergessen (Renkli filmi unutmuşsun) şarkısını seçti.
Söz konusu şarkı 1974 yapımı olup Doğu Almanya müzik listelerinin tepesine yerleşmesiyle ünlü. 16 yıllık yönetiminde kökenlerinden çok bahsetmeyen Merkel'in vedasından önce Doğu Alman kimliğini hatırlatması şaşırttı. Merkel'in bu seçiminde bir gizemin olup olmadığı tartışma konusu oldu. Merkel'in bu seçiminde erkek meslektaşlarına göndermek yapmak istediği iddia edildi.
Geçmiş törenlerde, Gerhard Schröder ve Helmut Kohl, Frank Sinatra'dan My Way ve Ludwig van Beethoven'ın Neşeye Övgü eseri gibi, sıradışı olmayan parçalar seçmişti.
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