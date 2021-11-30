Merkel’in seçimindeki gizem! Almanya’nın gündemine oturdu: Başkanımızı tanıyamamışız

Söz konusu şarkı 1974 yapımı olup Doğu Almanya müzik listelerinin tepesine yerleşmesiyle ünlü. 16 yıllık yönetiminde kökenlerinden çok bahsetmeyen Merkel'in vedasından önce Doğu Alman kimliğini hatırlatması şaşırttı. Merkel'in bu seçiminde bir gizemin olup olmadığı tartışma konusu oldu. Merkel'in bu seçiminde erkek meslektaşlarına göndermek yapmak istediği iddia edildi.

Geçmiş törenlerde, Gerhard Schröder ve Helmut Kohl, Frank Sinatra'dan My Way ve Ludwig van Beethoven'ın Neşeye Övgü eseri gibi, sıradışı olmayan parçalar seçmişti.