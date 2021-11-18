Rus lider Vladimir Putin'den NATO'ya uyarı! "Sınırı aştınız..."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den NATO'ya ikaz geldi. Putin, NATO bombardıman uçaklarının sınırlarına 20 kilometre yakın uçtuğunu ve bu tip eylemlerin bölgedeki gerilimi artırdığını duyurdu. Putin, NATO'ya "Tüm sınırları aşıyorsunuz" nesajını verdi.
Rus lider Putin, yaptığı açıklamada, Batı'nın Karadeniz'de tatbikatlar düzenleyerek ve sınırda bombardıman uçaklarını uçurarak, bölgede gerilimi artırdığını belirtti.
Putin, NATO'nun stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin 'izin verilebilecek tüm sınırları aştığı' uyarısında bulundu.
BATI'YA NET MESAJ
Rus lider Putin, Batı'yı, Rusya'nın 'kırmızı çizgileri' hakkındaki uyarılarını derinine inemeden, yüzeysel biçimde anlamakla suçladı.
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