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Rus lider Vladimir Putin'den NATO'ya uyarı! "Sınırı aştınız..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Rus lider Vladimir Putin’den NATO’ya uyarı! Sınırı aştınız...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den NATO'ya ikaz geldi. Putin, NATO bombardıman uçaklarının sınırlarına 20 kilometre yakın uçtuğunu ve bu tip eylemlerin bölgedeki gerilimi artırdığını duyurdu. Putin, NATO'ya "Tüm sınırları aşıyorsunuz" nesajını verdi.

Rus lider Putin, yaptığı açıklamada, Batı'nın Karadeniz'de tatbikatlar düzenleyerek ve sınırda bombardıman uçaklarını uçurarak, bölgede gerilimi artırdığını belirtti.

ABD-RUSYA GERİLİMİ

ABD ise son dönemde Moskova'yı, Ukrayna yakınlarına birlik yığmakla suçluyor.

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Putin, NATO'nun stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin 'izin verilebilecek tüm sınırları aştığı' uyarısında bulundu.

BATI'YA NET MESAJ

Rus lider Putin, Batı'yı, Rusya'nın 'kırmızı çizgileri' hakkındaki uyarılarını derinine inemeden, yüzeysel biçimde anlamakla suçladı.

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