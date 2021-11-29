Son dakika: Irak Başbakanı el-Kazımi’ye düzenlenen suikast girişimine ait yeni görüntüler!
Son dakika... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye 7 Kasım’da başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen başarısız suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
El-Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuş, 3 koruması ise yaralanmıştı.
Soruşturma Komisyonu, El-Kazımi'ye suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Görüntülerde eve isabet eden SİHA'nın patlama anı ve SİHA'lardan birinin havada olduğu anlar yer aldı.
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