Irak Başbakanı el-Kazımi: “Suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu biliyorum”



"SUİKAST GİRİŞİMİNİN ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Irak Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplantısına başkanlık eden el-Kazımi, suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini ve bunu yakında açıklayacağını belirtti.