Irak Başbakanı el-Kazımi: “Suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu biliyorum”
DÜNYA İHA
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik başarısız suikast girişiminin ardından ordu sokağa indi. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, kendisine yönelik suikast girişimi arkasında kimlerin olduğunu bildiğini açıkladı. Son dakika gleişmesinin detayları haberimizde...
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti. El-Kazımi, saldırıda yara almadan kurtulmuştu.
El-Kazımi'ye yönelik suikast girişimi ardından başkent Bağdat'ta alınan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, ordu birliklerinin sokağa indiği görüldü.
"SUİKAST GİRİŞİMİNİN ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Irak Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplantısına başkanlık eden el-Kazımi, suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini ve bunu yakında açıklayacağını belirtti.
Hükümetinin Irak'ı bölgesel savaşa sürüklemesini engellediğini vurgulayan el-Kazımi, bazılarının ülkenin güvenliğini bozmak istediğini dile getirdi.
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