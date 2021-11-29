Avrupa’da ekonomik kriz büyüyor! Milyonlar tetikte

Bloomberg ve Time, Avrupa'yı çok daha kötü bir enerji krizinin beklediğini sayfalarına taşıdı. Kış aylarıyla beraber, Avrupa'nın büyük bir tehlikenin eşiğinde olduğunu duyuran Bloomberg, uzman görüşlerine yer verdiği haberinde son aylarda görülenden çok daha büyük bir krizin yaklaştığına ilişkin uyarılarda bulundu.