Avrupa'da ekonomik kriz büyüyor! Milyonlar tetikte
Avrupa'daki ekonomik kriz her geçen gün büyüyor. Özellikle gıda ve akaryakıt sektörü alarm veriyor. Avrupa'dan yansıyan kareler milyonlarca insanın ekonomik kriz nedeniyle sefillik yaşadığını gözler önüne serdi. Giderek kötüleşen enerji krizi nedeniyle alarma geçildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla beraber patlak veren küresel enerji krizinin boyutu, her geçen gün artıyor. Yaşanan ekonomik bunalımın en çok vurduğu alanlardan olan akaryakıt sektörü, aylardır alarm veriyor.
"KRİZ KÖTÜLEŞİYOR" ÇAĞRISI
İngiltere'de, yaşanan tedarik sorunları nedeniyle başlayan akaryakıt krizi, kıtlık endişesini de beraberinde getirmişti. Enerji sektöründeki arz-talep dengesizliği nedeniyle elektrik ve akaryakıt fiyatlarında rekor artışın yaşandığı İngiltere ve ABD'de, krizin boyutu her geçen gün kötüleşiyor.
Sabah'ın haberine göre özellikle İngiltere'de elektrik fiyatlarındaki artış, son aylarda yüzde 80'i aşarken yüzlerce firma, yüksek fiyatlar nedeniyle maliyetlerini karşılayamadıklarını söyleyerek kepenk kapatacağı uyarısında da bulunmuştu.
İngiltere'yle de sınırlı kalmayan enerji krizi, kıta genelinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarına rekor zamları beraberinde getirmişti.
Sene başından bu yana, enerji sektöründe yüzde 250'den fazla artışın yaşandığı kıtada medya, kırmızı alarm çanlarını bir kez daha çaldı.
Bloomberg ve Time, Avrupa'yı çok daha kötü bir enerji krizinin beklediğini sayfalarına taşıdı. Kış aylarıyla beraber, Avrupa'nın büyük bir tehlikenin eşiğinde olduğunu duyuran Bloomberg, uzman görüşlerine yer verdiği haberinde son aylarda görülenden çok daha büyük bir krizin yaklaştığına ilişkin uyarılarda bulundu.
Üretim endüstrisi oyuncularının enerji krizi nedeniyle, faaliyetlerini güncel ve işler şekilde devam ettirmelerinin kâr getirmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, soğuyan havaların da krizi körükleyeceğini öngördü.
"AVRUPA KARANLIĞA GÖMÜLECEK"
Diğer bir sorun olarak belirtilen yüksek enflasyon oranlarının, kıta genelinde hane bütçelerine ciddi kısıtlamalar getirdiğinin de yer aldığı haberde, kış aylarında büyük elektrik kesintilerinin de beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuldu.
Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, krizden yüksek biçimde etkilenecekülkelerin çare arayışında olduğu belirtilirken, kapanma kararlarının enerji krizinde bir önlem olabileceği de kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da verilen kapanma kararının, enerji tüketimini azaltmada bir fayda sağlayabileceği belirtilirken, halkın büyük bir panik içinde olduğuna bir kez daha vurgu yapıldı.
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