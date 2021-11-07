Bağdat’ta Yeşil Bölge’de büyük patlama! Irak Başbakanı Kazımi’nin evini silahlı drone ile vurdular

Şİİ MİLİS LİDERLER, TEHDİT İÇEREN İFADELER KULLANMIŞTI

İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor. 5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi'ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hazali, ölen eylemci için kurulan taziye çadırından dün yaptığı açıklamada Kazımi'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı.