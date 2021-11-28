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Avrupa'daki "Omicron" paniği sonrası DSÖ'den ülkelere flaş çağrı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Avrupa’daki Omicron paniği sonrası DSÖ’den ülkelere flaş çağrı

COVID-19'un ortaya çıkan yeni mutasyonu "Omicron" nedeniyle aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke Güney Afrika’ya seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel bir endişeye neden olan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen varyant hakkında ülkelere çağrıda bulundu. İşte SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19'un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle Güney Afrika'ya seyahatlerini askıya alan ülkelere seslenerek, "sınırları kapatmayın" çağrısında bulundu. İşte açıklamanın ayrıntıları...

"DAHA BULAŞICI OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR VERİ YOK"

DSÖ, Omicron'un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktardı. Omicron'un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığını vurgulayan DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırdı.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtti. Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulundu.

Omicron mutasyonun artık dünyanın çeşitli bölgelerinde de tespit edildiği ve Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarının küresel dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Çözümler için birlikte çalışırsak virüsün üstesinden gelebiliriz" dedi.

"EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

DSÖ'nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) tarafından yapılan açıklamada, "Güney Afrika'nın Omicron mutasyonundan etkilenen bölgelerinde Covid-19 için pozitif test eden kişilerin sayısı arttı, ancak bunun Omicron veya diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TAG-VE, "Ön veriler, Güney Afrika'da artan hastaneye yatış oranları olduğunu öne sürse de bunun nedeni, Omicron mutasyonundan kaynaklanmaktan ziyade, genel olarak enfekte olan insan sayısının artması olabilir" dedi.

TAG-VE ön verilere göre, daha önce Covid-19 olan kişilerin Omicron mutasyonu ile yeniden enfekte olabileceğini aktararak, şimdiye kadar bildirilen enfeksiyonların daha hafif hastalanma eğiliminde olan genç bireyler arasında olduğunu belirtti. TAG-VE, Omicron mutasyonunun endişe düzeyini anlamanın birkaç hafta süreceğini açıkladı.

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya'da tespit edildi.

TÜRKİYE'DE YENİ VARYANT VAR MI? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (Omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

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