Son dakika: İngiltere’de maske kullanımı yeniden zorunlu olacak

Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron'un İngiltere'de 2 kişide tespit edilmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty ve Baş Bilimsel Danışmanı Patrick Wallace ile ortak basın toplantısı düzenledi. Johnson, mutasyonun dünyaya yayıldığını ve bu erken aşamalarda mutasyona dair yeterli bilgi olmadığını belirtti.

Johnson, Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere'nin "hedefli ve orantılı önlemler" alması gerektiğini vurgulayarak, bu önlemlerin bilim adamlarına mutasyonu tanımlayabilmeleri için zaman kazandıracağını ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki iş yükünü azaltacağını aktardı.