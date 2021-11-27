Son dakika: "Omicron" İngiltere'de de tespit edildi Kovid-19'un Güney Afrika'daki yeni varyantı hızla yayılıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid İngiltere Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, mutasyonun 'büyük bir uluslararası endişeye' neden olduğunu, fakat İngiltere'de herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirtti. Elde edilen deneyimlerin "hızlı ve mümkün olan en kısa zamanda hareket edilmesi gerektiğini" gösterdiğini bildiren Javid, B.1.1.529 mutasyonunun Güney Afrika ve Botsvana'dan "büyük ihtimalle" diğer ülkelere yayılmış olabileceğini kaydetti.