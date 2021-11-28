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Son dakika: Güney Afrika'dan "Omicron" yasaklarına tepki

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: Güney Afrika’dan Omicron yasaklarına tepki

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Omicron nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının "derhal ve acilen" kaldırılmasını isteyerek, "Yasakların bu varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Afrika Cumhuriyeti, koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle kendisine seyahat kısıtlamaları uygulamaya başlayan ülkelerden geri adım atmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını "haksızlık" ve "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.

"DAHA FAZLA ZARAR VERMEYİN"

Ramaphosa, "Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan tüm ülkeleri, ekonomilerimize ve halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla zarar vermeden, kararlarından acilen geri dönmeye ve kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.

Kısıtlamaların, Covid-19'dan etkilenen Güney Afrika ülkelerinin ekonomisini daha çok etkileyeceğine dikkati çeken Ramaphosa, bu durumun ülkelerin salgınla mücadele kapasitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

"BUNA İNANMAK SAFLIK OLUR

Rampohosa, "Bir avuç ülkeye seyahat yasakları getirmenin bu varyantın yayılımını durduracağına inanmak saflık olur. Dünyanın geri kalanını kapatan bir ada ülkesi değilseniz bu virüs dünyaya yayılacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ayrıca, Güney Afrika'nın Omicron varyantı nedeniyle Covid-19 tedbir seviyesini yükseltmeyeceğini açıkladı.

Güney Afrika, halihazırda 00.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağını içeren ve en alt tedbir seviyesi olan 1'inci seviye tedbirleri uyguluyor.

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım'da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.

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