Son dakika: Güney Afrika'dan "Omicron" yasaklarına tepki

"DAHA FAZLA ZARAR VERMEYİN"

Ramaphosa, "Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan tüm ülkeleri, ekonomilerimize ve halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla zarar vermeden, kararlarından acilen geri dönmeye ve kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.

Kısıtlamaların, Covid-19'dan etkilenen Güney Afrika ülkelerinin ekonomisini daha çok etkileyeceğine dikkati çeken Ramaphosa, bu durumun ülkelerin salgınla mücadele kapasitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.