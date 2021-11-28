Son dakika: Libya’da Dibeybe’nin devlet başkanlığına adaylığı iptal edildi

Libya'da 24 Aralık'ta düzenlenecek devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri için az bir süre kala, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin devlet başkanlığı seçimlerindeki adaylığı iptal edildi. Trablus Temyiz Mahkemesi, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) eski İçişleri Bakanı Fetih Başağa'nın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin adaylığına karşı yaptığı itiraz kabul ederek, Seçim Komisyonu'nun Dibeybe'nin adaylığının kabulüne ilişkin kararını iptal etti.