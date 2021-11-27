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Son dakika: Almanya’da Omicron mutasyonu şüphesi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2021
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Son dakika: Almanya’da Omicron mutasyonu şüphesi

Almanya’da korona virüsün yeni mutasyonu Omicron olduğundan şüphelenilen 1 vaka tespit edildi.

Güney Afrika'da ortaya çıkan korona virüsün yeni mutasyon türü Omicron yayılıyor. Almanya'da Hessen Eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Kai Klose sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron mutasyonunun Almanya'ya gelmiş olması ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde Güney Afrika'dan Frankfurt Havalimanı'na gelen 1 kişide Omicron'a benzer "pek çok mutasyon geçirmiş" virüs tespit edildiğini belirten Bakan Klose, Omicron mutasyonuna dair şüphelerin olduğunu ve söz konusu yolcunun karantinaya alındığını aktardı.

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