DSÖ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SON DAKİKA Kovid-19 varyantı açıklaması!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: 5 ÜLKEYE...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan son dakika açıklaması yaparak, "TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle...

...Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." dedi.