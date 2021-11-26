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DSÖ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA Kovid-19 varyantı açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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DSÖ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SON DAKİKA Kovid-19 varyantı açıklaması!

DSÖ'den yapılan son dakika açıklamasında "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verildi. Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü, 'Omicron' adını verdi. Bu açıklama sonrası paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı sebebiyle, 5 ülkeden Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan flaş açıklamayla "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verildi.

İŞYE YENİ VARYANTIN ADI

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Omicron' adını verdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: 5 ÜLKEYE...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan son dakika açıklaması yaparak, "TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle...

...Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." dedi.

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