BioNTech'ten SON DAKİKA "yeni varyant" açıklaması

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.