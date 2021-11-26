BioNTech'ten SON DAKİKA "yeni varyant" açıklaması
SON DAKİKA HABERİ... BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını duyurdu. Peki, BioNTech'in Kovid-19 aşısında yenileme olacak mı? Test sonuçları ne zaman çıkacak? İşte BioNTech'ten yapılan açıklama ve verilen tarih...
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtildi.
B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığının vurgulandığı açıklamada, "En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında 'kaçış varyantı' olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.
Pfizer ve BioNTech'in bir varyanta özel aşıya yönelik teknik denemelere başladıkları da açıklamada yer aldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.
İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Kazanan isim...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?
- Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...
- AÖF 2021-2022 sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? AUGİS sınav görev ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatar?
- Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
- "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...
- VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM 2021 burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama geldi mi?
- Olympiakos Fenerbahçe maç özeti! Olympiakos Fenerbahçe maçı önemli anlar...