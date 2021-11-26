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Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA açıklaması! 26 Kasım 2021 Kovid-19 tablosu (Vaka vefat ve aşılama rakamları...)

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Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA açıklaması! 26 Kasım 2021 Kovid-19 tablosu Vaka vefat ve aşılama rakamları...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 26 Kasım 2021 Cuma gününe ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. İşte günün vaka, vefat ve aşılama rakamları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

VEFAT SAYISI 200'ÜN ÜZERİNDE

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

"MÜCADELE SÜREKLİLİĞİ BİZE BAŞARIYI GETİRECEK"

Bakan Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (26 KASIM 2021)

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOSU (25 KASIM 2021)

24 KASIM 2021

23 KASIM

22 KASIM VAKA TABLOSU

21 KASIM VAKA TABLOSU

20 KASIM VAKA TABLOSU

19 KASIM VAKA TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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