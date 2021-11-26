Kovid-19’un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesiyle uçuşlar askıya alındı! Fransa’da flaş gelişme

YENİ VARYANT

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.