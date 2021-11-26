Rusya-Azerbaycan-Ermenistan’dan ortak bildiri: Sınırların tekrar belirlenmesi için...

"PUTIN VE PAŞINYAN İLE KAPSAMLI VE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"



Üçlü görüşmede alınan yeni kararların Güney Kafkasya'da güvenliğe katkı sağlayacağını vurgulayan Aliyev, "Soçi'deki üçlü toplantıda alınan kararlar, Güney Kafkasya'da daha güvenli ve daha öngörülebilir bir durumun oluşmasına katkıda bulunacaktır. Putin ve Paşinyan ile kapsamlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.