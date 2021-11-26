26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya-Azerbaycan-Ermenistan’dan ortak bildiri: Sınırların tekrar belirlenmesi için...

Rusya-Azerbaycan-Ermenistan’dan ortak bildiri: Sınırların tekrar belirlenmesi için...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
ABONE OL
Rusya-Azerbaycan-Ermenistan’dan ortak bildiri: Sınırların tekrar belirlenmesi için...

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yayınlanan ortak bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı üçlü zirve yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

Zirvenin ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermensitan ortak bildiri yayınladı.

Putin, Aliyev ve Paşinyan kameralar karşısına geçerek ortak bildiriyi okudu.

Bildiriye göre, liderlerin Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların tekrar belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına karar verdiği aktarılırken, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olan tüm yardımları sağlayacağı ifade edildi.

Dağlık Karabağ'ın ekonomik potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması için mümkün olan en kısa sürede projeler başlatılacağı aktarılan bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda adımlar atılacağı açıklandı.

"PUTIN VE PAŞINYAN İLE KAPSAMLI VE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Üçlü görüşmede alınan yeni kararların Güney Kafkasya'da güvenliğe katkı sağlayacağını vurgulayan Aliyev, "Soçi'deki üçlü toplantıda alınan kararlar, Güney Kafkasya'da daha güvenli ve daha öngörülebilir bir durumun oluşmasına katkıda bulunacaktır. Putin ve Paşinyan ile kapsamlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Rusya'nın Azerbaycan'ın stratejik ortağından daha fazlası olduğunu kaydeden Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın 100'den fazla savaş esirini Ermenistan'a teslim ettiğini de sözlerine ekledi.


NATO’dan Rusya’ya flaş uyarı NATO'DAN RUSYA'YA FLAŞ UYARI
NATO’ya çağrı: Hazırlıklı olun... NATO'YA ÇAĞRI: "HAZIRLIKLI OLUN..."
NATO’dan Rusya’ya flaş uyarı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA