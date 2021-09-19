Afganistan’da Taliban’dan kadınlara yönelik flaş karar! Evlerinizde kalın

ÇALIŞAN KADINLAR OFİSLERİNE GİDEBİLİR

Açıklamada, yalnızca yaptıkları işler erkekler tarafından gerçekleştirilemeyecek olan kadın çalışanların ofislere gelmesine izin verildiği aktarıldı. Bazı tasarım ve mühendislik departmanlarıyla ortak kullanımlı kadın tuvaletlerin bu kapsama girdiği söylendi.