Afganistan'da Taliban'dan kadınlara yönelik flaş karar! Evlerinizde kalın
Afganistan'da yapılan açıklamada kadınlara evlerinde kalmaları çağrısı yapılırken sadece yaptıkları işler erkekler tarafından gerçekleştirilemeyecek olan kadın çalışanların ofislerine gitmesine izin verileceği belirtildi. Diğer yandan Afganistan'da ortaokullar açılmış ancak sadece erkek öğrenciler okullarına dönebilmişti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in geçici belediye başkanı Hamdullah Namony bugün yaptığı açıklamada, Kabil şehir hükümetindeki kadın çalışanların evde kalmalarının söylendiğini bildirdi.
KADINLARA EVDEN ÇIKMAMA ÇAĞRISI
Taliban yönetimi devralmadan önce çalışanların üçte birine tekabul eden 3 bin kişinin kadın olduğunu söyleyen başkan, yeni bir karara dek kadınlara evden çıkmama çağrısı yaptıklarını belirtti.
ÇALIŞAN KADINLAR OFİSLERİNE GİDEBİLİR
Açıklamada, yalnızca yaptıkları işler erkekler tarafından gerçekleştirilemeyecek olan kadın çalışanların ofislere gelmesine izin verildiği aktarıldı. Bazı tasarım ve mühendislik departmanlarıyla ortak kullanımlı kadın tuvaletlerin bu kapsama girdiği söylendi.
'KADININ AKTİF OLMADIĞI BİR TOPLUM ÖLÜ BİR TOPLUMDUR''
Taliban'ın kadınların toplumsal yaşama katılımlarını etkileyen kararları art arda alması üzerine bugün bir grup kadın bakanlık önünde protesto düzenledi. Yaklaşık 10 dakika süren eylemde ellerinde ''Kadının aktif olmadığı bir toplum, ölü bir toplumdur'' pankartı taşıyan kadınlar dikkat çekti.
SADECE ERKEK ÖĞRENCİLER OKULA DÖNEBİLMİŞTİ
Öte yandan Afganistan'da ortaokullar açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenlerin sınıflara dönebilmişti.
Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almazken, Taliban Cuma günü kadından sorumlu bakanlığı kapatıp yerine daha önce katı dini doktrinler uygulayan 'Ahlak Bakanlığı'nı getirdi.
DEĞİŞİM SÖZÜ VERMİŞTİ
Taliban'ın iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında 'Faziletin Yayılması ve Ahlaksızlığın Engellenmesi Bakanlığı' adı verilen bakanlık, Taliban'ın Şeriat kurallarının uygulanmasını denetleme amacıyla, sokaklarda ahlak polisleri görevlendirilmesinden sorumluydu.
Taliban iktidarı ele geçirdiğinde değişim sözü vermişti ama yönetimle ilgili alınan son kararlar Afganistan'da katı kuralların geçerli olduğu 1990lı yıllara dönüşe işaret ediyor.
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