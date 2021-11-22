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Şaşkına çeviren olay! Ağrı kesici diye AirPod yuttu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Şaşkına çeviren olay! Ağrı kesici diye AirPod yuttu

Bir TikTok fenomeni Carli Bellmer, Apple AirPod'larından birini ibuprofen olduğunu zannederek yuttuğunu açıkladı. Üstelik tuhaf ve korkutucu olan kısmı ise olay esnasında midesinin içinden kaydedildiğini belirttiği bir sesli notu da paylaştı.

Apple'ın AirPods'ları kompakt tasarlanmış kablosuz kulaklıklar olarak kullanıma sunuluyor. Ancak bu kompaktlık zaman zaman şaşıracağımız cinsten problemlere yol açabiliyor. Örneğin, onu yutmak gibi…

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Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'u kaza ile yutanların haberleri sık sık geliyor. İşte bu haberlere bir yenisi daha eklenmiş durumda.

AIRPODS'U İLAÇ SANARAK İÇTİ!

TikTok'ta kullanıcı adı @iamcarliiib olan ve 3.300'den fazla takipçisi olan 27 yaşındaki Bellmer, hap yerine yanlışlıkla AirPod'unu yuttu. Bellmer, başına gelenlerin hikayesini bir dizi gönderiyle birlikte TikTok'ta yayınladı.

İBUPROFEN DEĞİL AIRPOD'UNUN TEKİYDİ

Bellmer, "Yatağa giriyordum ve bir elimde ibuprofen 800 mg, diğer elimde sol AirPod'um vardı" dedi. Boston'da yaşayan Bellmer, ibuprofen olduğunu düşündüğü şeyi ağzına attığını ve suyla içtiğini öne sürdü. Ancak içtiği şey ibuprofen değil, AirPod'unun tekiydi.

Ağlayarak bunun ibuprofen olmadığını anladığını, kusmayı denediğini ama çıkmadığını söyleyen TikTok kullanıcısı, "aklımı kaçıyorum" ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bellmer'in AirPod'u ağrı kesici hap zannedip içtiği iddiasını sorgulasa da onun hikayesini inandırıcı bulanlar da oldu.

TikTok kullanıcısı bunu doğrulamak için bir röntgeni olduğunu söyledi.

"ARTIK OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Bellmer, "Kulaklığı tekrar geri almadım ama vücudumdan attığımı biliyorum. Midemde olduğunu biliyordum ve artık olmadığını da biliyorum" dedi.

MİDESİNDEN SESLİ NOT

Üçüncü bir TikTok gönderisi ise yutulan AirPod'un hala iPhone'a bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Hatta kullanıcı, AirPod'un midesinin içindeyken bir arkadaşına gönderdiği bir sesli notu da paylaştı.

BU İLK DEĞİL!

Bir AirPod'un yutulması ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce ABD'li bir adam, uykusundayken AirPod yutmayı başarmıştı.

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