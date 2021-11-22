Şaşkına çeviren olay! Ağrı kesici diye AirPod yuttu

İBUPROFEN DEĞİL AIRPOD'UNUN TEKİYDİ

Bellmer, "Yatağa giriyordum ve bir elimde ibuprofen 800 mg, diğer elimde sol AirPod'um vardı" dedi. Boston'da yaşayan Bellmer, ibuprofen olduğunu düşündüğü şeyi ağzına attığını ve suyla içtiğini öne sürdü. Ancak içtiği şey ibuprofen değil, AirPod'unun tekiydi.

Ağlayarak bunun ibuprofen olmadığını anladığını, kusmayı denediğini ama çıkmadığını söyleyen TikTok kullanıcısı, "aklımı kaçıyorum" ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bellmer'in AirPod'u ağrı kesici hap zannedip içtiği iddiasını sorgulasa da onun hikayesini inandırıcı bulanlar da oldu.

TikTok kullanıcısı bunu doğrulamak için bir röntgeni olduğunu söyledi.