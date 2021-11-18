Son dakika: Pfizer’in geliştirdiği COVID-19 ilacı için 10 milyon doz sipariş verdiler!

İlacın üretimine ve dağıtımına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığını bildiren Pfizer, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede izin alma sürecinin başlatıldığını ve daha fazla uluslararası başvuru planladığı ifade etmişti.

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